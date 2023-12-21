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Twitter (X) ile ilgili son durum ve Twitter (X) çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çünkü dünya çapında çok sayıda kullanıcının, sosyal paylaşım ağı olan Twitter'da sorun yaşandığına dair raporlar gönderdiği söyleniyor. Peki X çöktü mü, X'te nasıl bir sorun yaşanıyor? 21 Aralık 2023 X'e ne oldu?

TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

TWITTER (X) NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter (X) tarafından söz konusu problemin neden yaşandığına bir açıklama gelmedi. Ancak sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.