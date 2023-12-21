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AK Parti’de yerel seçim çalışmaları sürüyor.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 şehir için daha temayül yoklaması yaptı.

AK Parti'de yoğun mesai

AK Parti’de, başta büyükşehirler olmak üzere belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir mesai var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya’dan gelen teşkilat üyelerine "Kimi belediye başkan adayı olarak görmek istersiniz?" diye sordu.

İsimler kapalı zarfta

Kapalı zarfta Erdoğan’a iletilen isimler, aday tespit komisyonunda ele alınacak.

AK Parti’de MHP ile yapılan komisyon görüşmeleri ise bu hafta devam edecek.

Yarın, iki parti heyetleri yeniden buluşacak. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki partinin 30 büyükşehirde iş birliği yapacağını açıklamıştı.

Adaylar 27 Aralık'ta açıklanmaya başlanacak

AK Parti’de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere adayların açıklanacağı tarih de netleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk grup konuşmasında adayları açıklaması bekleniyor.

Kulislere göre bu tarihin 27 Aralık olması bekleniyor.

Kampanya 1 Ocak'ta başlayacak

Adayların sahaya ineceği tarih de netleşti. 1 Ocak’ta adaylar şehirlerinde kampanyaya başlayacak.

Seçim beyannamesinin ise 15 Ocak’ta kamuoyuna Erdoğan tarafından sunulması bekleniyor.