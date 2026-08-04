Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi otoparkında park halindeki 34 KLB 490 plakalı Audi marka otomobilin motorundan dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çevredeki araçlara sıçramadan söndürülürken aracın motor kısmında maddi zarar meydana geldi.