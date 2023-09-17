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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

VEDAŞ ekiplerince yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün Van’ın merkez Tuşba ilçesi ile Çaldıran ilçelerinde enerji kesintisi yapılacak.

Tuşba ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Altıntepe Mahallesi, Şemsibey Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Bostaniçi Toki, Kevenli Toki, Bardakçı Mahallesi, Çitören Mahallesi, Yumrutepe, Göllü, Güveçli, Yabalı, Yeşilsu, Dağönü, Özyurt, Şekerbulak, Tabanlı, Şahgeldi, Esenkoç, Halkalı, Pirgarip, Eylence, Silahtaroğlu Taş Ocağı, Kumluca, Yaylıyaka, Döşeme Gedikbulak, Derebey, Meydancık, Değirmenözü, Tutumlu, Karaağaç, Bağdaşan, Akçift, Ermişler, Aşağı Yukarı Kalecik, Aşağı Yukarı Taşoğlu, Üyemetaş Kırma, Çakırbey, Çolpan Ve Sağlamtaş Mahallelerinde enerji kesintisi yapılacak.

Çaldıran ilçesinde ise 09.00 – 13.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi, Beyazıt Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Erginler Mahallesi, Kuskunkıran Köyü, Seyitova Mezrası, Kavutlu Mezrası, Yaşkütük Mezrası, Yatırlı Mezrası, Göl Mezrasında bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak. 16.30 – 18.30 saatleri arasında ise Recep Tayyip Erdoğan Mahallesinde planlı enerji kesintisi olacak.