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Wanhaber / Haber Bülteni

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinlere yönelik denetimlerine başlayan Tuşba Belediyesi ekipleri, kantin çalıştırma ruhsatı kontrolü ve temizliğin yanı sıra ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu inceledi. Ayrıca ekipler, uyulması gereken kurallarla ilgili de kantin yöneticilerini ve çalışanlarını bilgilendirdi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatları doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Zabıtadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, titizlikle yürüttükleri denetimlerde, hijyen ve sağlık kurallarını ön planda tuttuklarını kaydetti.

Yertürk, “Başkanımız Salih Akman çocukların sağlığını çok önemsiyor. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için sürekli sahada olacağız ve denetimlerimizi bu yönde aralıksız olarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.