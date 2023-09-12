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Wanhaber / Haber Bülteni

İmar sorunu nedeniyle Eminpaşa Mahallesi’nin bir kısmına yapılamayan doğalgaz hattı çalışmasının, Belediye Başkanı İsmail Say’ın yoğun girişimleriyle başlatıldığı belirtildi.

Eminpaşa Mahallesi’nin bazı bölgelerinde, imar sıkıntıları nedeniyle doğalgaz bulunmuyordu. Başkan Say’ın, bu problemle ilgili gerekli çalışmaları yaparak 300 hanenin önündeki imar sorununu ortadan kaldırılması ile yıllardır kangren olan sorunun da çözüme kavuşturulduğu açıklandı. İmar sorunlarının giderilerek yeni yolların açılması ile birlikte AKSA Doğalgaz Anonim Şirketi tarafından doğalgaz çalışmalarına start verildiği belirtildi.

Eminpaşa Mahallesi DSİ 1 ve DSİ 2. Sokak ile Mehmet Bey Caddesi’nde başlayan doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Say, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra muhtar Mesut Irmak ile birlikte mahalleyi dolaşan Belediye Başkanı İsmail Say, mahalle sakinleri ile sohbet ederek, mahallede gördüğü eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Büyük bir sorunlarının ortadan kalkmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür ederek, “Yıllardır bu sorunumuz bir türlü çözüme kavuşturulamıyordu.

Sağ olsun belediye başkanımız imarın uygulanması için yeni yollarımızı açması ile birlikte programa alınan ve doğalgaz çalışmaları başlayan sokaklarımızla artık biz de rahat bir nefes alacağız. Derdimiz ile dertlenen ve bizi büyük bir sıkıntıdan kurtaran başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.