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Ceylani; “Hayırlısı ile Tuşba İlçemizde sizlerle birlikte teşriki mesai yapmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof.Dr. Yusuf Tekin’in tensipleri ile başlamış bulunmaktayım. Van’ımızın en güzide ilçelerinden olan Tuşba'da eğitim öğretim adına sorumluluğu üstlenmenin, görevi yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyor, bizleri bu göreve layık görenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylani; “Yüce Allah’ın izni ile tüm paydaşlarımızla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikaları, stratejik planları ve eğitim müfredatı doğrultusunda Van Valiliği, (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), Tuşba Kaymakamlığı hiyerarşik izdüşümünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz misyon ve vizyon hedefleri, proje ve uygulamalarını öğrencilerimizin eğitim öğretim sürecinde bu anlamlı ve kıymetli vazifeyi sizlerin gayret ve desteği ile etkin, verimli bir şekilde icra etmek üzere üstün performans göstermiş olacağız. Eğitim öğretimin her alanında, paylaşımcı bir anlayışla bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları geliştirebilmek, bu çalışmalara yenilerini ekleyebilmek gayesiyle, ekip ruhuyla çok daha güzel işler yapacağız” diye kaydetti.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Yöneticiler, öğretmenler ve velilerle birlikte büyük bir aile olacaklarının altını çizen Ceylani; “Değişim ve dönüşümlerin hızlı yaşandığı bu dönemde düşünen, anlayan ve yorumlayan, ürettiklerini insanlık için kullanan, milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmeyi yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte başaracağız, büyük bir aile olacağız.

Ekip ruhuyla çalışan eğitim ordusuna inanmanızı, geleceğimizi sağlam bir irade ile ahlaki ve bilimsel düzeyde zirveye taşıyabilmek adına göstereceğimiz gayrete destek vereceğinizi biliyorum. Göreve başlarken ekip arkadaşlarıma, okul/kurum yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, personellerimize, velilerimize ve tüm Tuşbalılara saygı ve sevgilerimi sunarım. Gayret bizden takdir Allah’tan” ifadelerini kullandı.