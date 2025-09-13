Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Değerlendirmeler sonucunda, Temel Tıp Bilimleri Testi temel soru kitapçığında yer alan 22 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.