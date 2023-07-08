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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrıkaları A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Alımı yapılacak geçici işçilerin kadrolara göre dağılımı şöyle:

Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni : 404

Kimya Teknisyeni : 344

Makine Teknisyeni : 78

Makine Bakım Onarım Teknisyeni : 42

İş Makinaları Operatörü : 31

Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni : 28

Tarım Makinaları Teknisyeni : 20

İnşaat Teknisyeni : 18

Elektrik Teknisyeni : 15

Bilgisayarlı Makine Teknisyeni : 11

Metal Teknolojisi Teknisyeni : 6

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni : 3

Toplam : 1.000​