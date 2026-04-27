AA muhabirinin kurumdan edindiği bilgiye göre TÜRKPATENT, Saat Tasarım Yarışması'nı 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında organize etti.

Başvuruları bugün başlayan yarışmayla saatlere ilişkin yenilikçi ve özgün tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması, tasarımların ticarileşme süreçlerine kazandırılması ve yeni yeteneklerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında, zaman kavramının kültürel, teknolojik ve gündelik yaşam içindeki dönüşümünden hareketle çağın ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek saat tasarımlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Katılımcılardan, estetik değer ile teknik uygulanabilirliği bir araya getiren, geleneksel saatçilik anlayışını modern tasarım ve teknolojilerle buluşturan özgün, üretilebilir tasarımlar ortaya koymaları bekleniyor.

Yarışmada üç farklı tasarım şartı

Yarışma lise, üniversite ve serbest olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Her başvuruda bir erkek kol saati, bir kadın kol saati ve bir masa saati olmak üzere üç ayrı tasarım oluşturulması gerekiyor.

Dereceye girecek katılımcılara, her kategori için ödüller verilecek.

Buna göre lise kategorisinde birinci 50 bin lira, ikinci 40 bin lira, üçüncü 30 bin lira, dördüncü 20 bin lira, beşinci 10 bin lira ile ödüllendirilecek.

Üniversite kategorisinde birinciye 75 bin lira, ikinciye 60 bin lira, üçüncüye 45 bin lira, dördüncüye 30 bin lira, beşinciye 15 bin lira takdim edilecek.

Serbest kategoride ise birinciye 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira, üçüncüye 60 bin lira, dördüncüye 40 bin lira, beşinciye 20 bin lira ödül verilecek.

Ayrıca başvurular arasından seçilen ve ticarileşme potansiyeli bulunan tasarımlara ticarileşme ödülleri sunularak, söz konusu tasarımların üretilmesine katkı sağlanacak.

Yarışmaya 30 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek. Saat Tasarım Yarışması'na ilişkin detaylı bilgilere kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek.