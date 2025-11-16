Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylüle ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 62,4 artarak 2 milyon 738 bin 755 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 3,4 azalarak 1 milyon 123 bin 696 tona düştü. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyon 227 bin 40 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 950 bin 297 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 269 bin 442 tonla Kazakistan ve 209 bin 947 tonla Irak izledi.

Yurt içi benzin satışları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,4 artarak 519 bin 128 tona yükseldi. Petrol ürünleri satışları da yüzde 8,9 artışla 3 milyon 73 bin 545 ton olarak kayıtlara geçti. Toplam motorin satışları ise yüzde 6,9 artarak 2 milyon 392 bin 405 tona çıktı.

Petrol piyasasında ihracat yüzde 24,2 arttı

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 24,2 artışla 1 milyon 42 bin 774 tona yükseldi.

Türkiye'nin motorin türleri ihracatı yüzde 277,8 artarak 78 bin 362 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 86,6 artışla 117 bin 618 tona çıktı. Havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 19,3 yükselişle 621 bin 779 ton oldu.

Benzin türleri ihracatı ise yüzde 2,5 azalarak 12 bin 528 ton olarak gerçekleşti.

Rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 39,7 arttı

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 39,7 artışla 3 milyon 254 bin 173 ton olarak kayıtlara geçti.

Motorin türleri üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,5 artışla 1 milyon 375 bin 282 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 26,5 artışla 584 bin 174 ton, benzin türleri üretimi yüzde 10,3 artışla 502 bin 607 ton olarak gerçekleşti.