Van Gölü Havzası’nda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklığın etkileri sürüyor. Kent ve çevresinde son yıllarda azalan yağış ve artan sıcaklıklar, dünyanın en büyük sodalı ve 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile de Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesine neden oluyor.

Göldeki en belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla az olduğu Erciş'te gözlenirken, bir zamanlar göl suları içerisinde olan tarihi kalıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı Dönemi’nde de onarımdan geçirilerek kullanılan Erciş Kalesi’nin bir bölümü, 1841'de göl sularının yükselmesi ile su altında kaldı. Su seviyesinin belirli periyotlarla yükselmesi ile birlikte de kale tamamen suya gömüldü.

İlçe halkı ise bu kıyıları, yüzme alanı olarak kulandı. Ancak su seviyesinin yeniden düşmesi ile birlikte uzun yıllar su altındaki varlığını koruyan Erciş Kalesi, 11 yıl önce yeniden karaya çıktı. Geçen yıllar içerisinde de kale ve çevresi kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklaştı.

SU ALTINDAKİ BÖLGE TARIM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Ercişli halk müziği sanatçıları daha önce yüzdükleri artık piknik ve tarım alanı olarak kullanılan bölgede kuraklığa dikkat çekti. Sanatçılar, bağlama eşliğinde kendilerinin bestelediği "Kuraklık oldu, sular çekildi. Yüzdüğüm yerlerde ekin ekildi, 40 yıl önce Van Gölü'nde yüzen balıklar şimdi çekildi" sözlerinin yer aldığı türküyü seslendirdi.

Halk müziği sanatçısı Celal Yarıcı, 40 yıl önce aynı bölgede balık tuttuklarını belirterek, "Tatil için geldiğim memleketimde Van Gölü sularının bu denli çekildiğini görünce çok üzüldüm. 40 yıl önce bu alanda arkadaşlarımla yüzmeye gelirdik. Köylüler ise tekneleri ile göl sularına açılırdı. Maalesef bugün onlardan eser kalmamış. Göl suları çok fazla çekilmiş. Ben de memleketin ozanı olarak bu kuraklığa dikkat çekmek amacıyla, sanatçı arkadaşlarımı alıp göl sularının en çok çekildiği Erciş Kalesi’ne geldim. Bu alana tabure koyup saz eşliğinde türküler söyledik. Amacımız kuraklığa dikkat çekmektir" diye konuştu.

‘UMARIZ SU ESKİ SEVİYESİNE ULAŞIR’

Halk müziği sanatçısı Hüsamettin Ergöl ise "Sanatçı arkadaşlarımızla birlikte Erciş Kalesi'nin olduğu bölgeye geldik. Birlikte 40 yıl önce buraya yüzmeye ve balık tutmaya gelirdik. Kuraklık nedeniyle göl suları çekilmiş. Biz de sanatçı arkadaşlarımızla birlikte kuraklığa dikkat çekmek için mini bir konser verdik. Üzgünüz tabii. Umarız yağışlar olur ve su yine eski seviyesine ulaşır" dedi.