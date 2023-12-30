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Vali Ozan Balcı, beraberinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile birlikte bölgenin ilk Sosyal Hizmet Kampüsünde incelemelerde bulundu.

Toplam 14 yapı bloğundan oluşan ve içinde Aktif Yaşam Merkezi, Bakım ve Rehabilitasyon İdari Binası, Konaklama Binaları, Çocuk Evleri ve Spor Kompleksi gibi ana donatılardan oluşan projenin kaba inşaatı devam ediyor.

Kampüs inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ozan Balcı, projenin tamamlanmasıyla engelliler ve ailelerinin yükünün hafifleyeceğini belirtti.

Toplam 14 yapı bloğundan oluşan kampüs, Aktif Yaşam Merkezi, Bakım ve Rehabilitasyon İdari binası ve konaklama binaları, Çocuk Evleri ve Spor Kompleksleri gibi ana donatılardan oluşuyor.

Sosyal Hizmet Kampüsü, engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştıracak.