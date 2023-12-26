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Markaların listelerine göre Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobilin güncel fiyatları ve Aralık ayı kampanyalı fiyatları belli oldu...

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ EN UCUZ 10 ARABA!

Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Aralık fiyatı: 854.900 TL

RENAULT CLİO

Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp

Aralık fiyatı: 852.000 TL

RENAULT TALİANT

Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Aralık fiyatı: 837.900 TL

CİTROEN C3

Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel

Aralık fiyatı: 825.200 TL

SEAT IBIZA

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style

Aralık fiyatı: 825.000 TL

HYUNDAİ İ20

Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel

Aralık fiyatı: 874.000 TL

Kampanyalı Aralık fiyatı: 799.000 TL

FİAT EGEA SEDAN

Fiat EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Aralık fiyatı: 832.900 TL

Kampanyalı Aralık fiyatı: 794.900 TL

FİAT PANDA

Fiat Panda City 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli

Aralık fiyatı: 802.900 TL

Kampanyalı Aralık fiyatı: 792.900 TL

KİA PİCANTO

Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin

Aralık fiyatı: 790.000 TL

Kampanyalı Aralık fiyatı: 780.000 TL

HYUNDAİ İ10

Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

Aralık fiyatı: 760.000 TL

Kampanyalı Aralık fiyatı: 710.000 TL