Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) eylül ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı Eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 seviyesinde gerçekleşti.
Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,4 artarak 17 bin 822'ye ulaştı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları,2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları söz konusu döneminde, yüzde 67 artışla 666 bin 890 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.
Söz konusu verilerle birlikte, eylül ayında en çok satılan otomobiller de belli oldu.
Eylül ayında en çok satılan 10 otomobil:
Fiat Egea Sedan - 6 bin 365
Fiat Egea Cross - 4 bin 869
Tesla Model Y - 4 bin 700
Renault Clio - 4 bin 606
Renault Megane - 3 bin 244
Togg T10X V2 - 2 bin 204
Hyundai i20 - 2 bin 153
Chery Tiggo 8 Pro - 2 bin 110
Peugeot 2008 - 2 bin 045
Chery Omoda - 5 1.769
kaynak:ensonhaber