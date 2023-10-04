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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) eylül ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı Eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,4 artarak 17 bin 822'ye ulaştı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları,2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları söz konusu döneminde, yüzde 67 artışla 666 bin 890 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.

Söz konusu verilerle birlikte, eylül ayında en çok satılan otomobiller de belli oldu.

Eylül ayında en çok satılan 10 otomobil:

Fiat Egea Sedan - 6 bin 365

Fiat Egea Cross - 4 bin 869

Tesla Model Y - 4 bin 700

Renault Clio - 4 bin 606

Renault Megane - 3 bin 244

Togg T10X V2 - 2 bin 204

Hyundai i20 - 2 bin 153

Chery Tiggo 8 Pro - 2 bin 110

Peugeot 2008 - 2 bin 045

Chery Omoda - 5 1.769

kaynak:ensonhaber