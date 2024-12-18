AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerince yılın 11 ayında uyuşturucuyu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik 44 bin 824 operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 72 bin 421 şüpheliden 32 bin 425'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanarak cezaevlerine gönderildi. 13 bin 981 kişiye de adli kontrol kararı uygulandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına yönelik ise 235 bin 823 olayda 267 bin 655 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 606'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı ve 631'ine ise adli kontrol şartı getirildi.

Uyuşturucu imal, ticaret ve kullanımına yönelik operasyonlarda tutuklananların toplam sayısı 33 bin 31 oldu.

86 tondan fazla uyuşturucu madde, 105 milyon uyuşturucu hap

Aynı dönemdeki operasyonlarda 33 ton esrar, 26,6 ton metamfetamin, 20,8 ton skunk, 2,1 ton eroin, 1,9 ton kokain, 1,8 ton bonzai, 98 kilogram afyon olmak üzere yaklaşık 86,3 ton uyuşturucu madde; 89,4 milyon sentetik ecza, 10,3 milyon captagon, 4,9 milyon ecstasy olmak üzere toplam 104 milyon 600 bin uyuşturucu hap ile 112 milyon kenevir kökü ele geçirildi.