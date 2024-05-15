FİLENİN SULTANLARI KADROSU VE TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, sezonun ilk resmi maçına hazırlanıyor. FIVB Milletler Ligi'nin açılış haftasında Japonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda izlenebilir? İşte detaylar...
Türkiye-Japonya voleybol maçı, heyecanla beklenen bir müsabaka. 15 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan maç, 2024 FIVB Milletler Ligi'nin yeni sezonunu açacak. Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Antalya'da Japonya ile mücadele edecek. Maçın başlama saati ve yayın kanalı ise şöyle:
TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI DETAYLARI
- Tarih: 15 Mayıs Çarşamba
- Saat: 20.00
- Yer: Antalya Spor Salonu
- Yayın Kanalı: TRT Spor Yıldız
Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer alan oyuncular ise şu şekilde:
- Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
- Pasör Çaprazları: Melissa Vargas
- Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin
- Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
- Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş
Kaptan Eda Erdem Dündar'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak olması, takım için bir zorluk oluşturabilir. Ancak Filenin Sultanları, bu önemli mücadelede galip gelmek için sahada olacaklar.