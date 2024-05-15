FİLENİN SULTANLARI KADROSU VE TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, sezonun ilk resmi maçına hazırlanıyor. FIVB Milletler Ligi'nin açılış haftasında Japonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda izlenebilir? İşte detaylar...

Türkiye-Japonya voleybol maçı, heyecanla beklenen bir müsabaka. 15 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan maç, 2024 FIVB Milletler Ligi'nin yeni sezonunu açacak. Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Antalya'da Japonya ile mücadele edecek. Maçın başlama saati ve yayın kanalı ise şöyle:

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI DETAYLARI

Tarih: 15 Mayıs Çarşamba

Saat: 20.00

Yer: Antalya Spor Salonu

Yayın Kanalı: TRT Spor Yıldız

Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer alan oyuncular ise şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak olması, takım için bir zorluk oluşturabilir. Ancak Filenin Sultanları, bu önemli mücadelede galip gelmek için sahada olacaklar.