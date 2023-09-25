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WanHaber - ÖZEL

Türkiye-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nın 6'ncısı Van’da yapılıyor.

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantı, 1 dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı ve akabinde İran Milli Marşı'nın okunması ile başladı.

Söz konusu toplantının 5'incisi en son 12-13 Mayıs 2015'te İran'ın Hoy kentinde yapılmıştı.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı, ülkeler arasındaki ilişkileri de üst seviyeye taşıyor.

Düzenlenen toplantıda Türk heyetini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Hakkari Valisi Ali Çelik, Iğdır ve Ağrı Vali Vekilleri, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Vali yardımcıları, sınır ilçe kaymakamları, meslek odaları başkanları ve kamu kurum temsilcileri oluştururken, İran heyetini ise İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habıbollahzadeh, İran Batı Azerbaycan Genel Valisi Mohammad Sadegh Motemadıen, sınır illeri valileri, milletvekilleri ile iş adamları oluşturdu.

VALİ BALCI: BU TOPLANTIDA ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK

Türkiye-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısının açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Bu sınır, dünyanın en eski sınırlarından birisidir. 400 yıldan beri her iki ülkenin sınırında barış ve huzur egemendir. Her durumda dost ve kardeş ülke İran, Türkiye'nin en önemli ve en büyük komşularından biridir. Aynı şekilde Türkiye de, İran'ın en büyük ve en önemli komşularından birisidir” dedi.

Vali Balcı, konuşmasının devamında; “Sınır ticareti, sınırlara yakın bölgelerde yerleşik halkın coğrafi şartlar nedeniyle kendi ülkesinde temin edemediği ya da etmesinde güçlük çektiği ürünleri komşu ülkelerden kolay ve ucuz şekilde karşılayabilmesine imkan sağlayan bir dış ticaret şeklidir. Sınır ticareti uygulaması ile sınıra yakın bölgelerde ticaret ve taşımacılık sektörleri canlanmakta ve istihdama katkı sağlanmaktadır. Böylelikle sınır bölgelerinden diğer bölgelere göç azalmakta, komşu ülkeler arasındaki ilişkiler ve karşıtlı güven ortamı gelişmektedir.

Ülkemizde sınır ticareti uygulamalarının başladığı 1970'li yılların sonlarından bu yana sınır ticaretine ilişkin düzenlemelerde günün şartlarına uygun olarak değişiklikler yapılması cihetine gidilmiştir. Söz konusu uygulamada ithalata konu ürünlerin miktarlarının artırılıp, düşürülmesinde genellikle ithalat politikaları ve ilgili bakanlıkların yetki ve sorumluluğunda yürütülen madde politikaları ile iç piyasadaki arz ve talep dengeleri gibi unsurlar göz önünde bulundurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Vali Balcı, konuşmasını şu şekilde tamamladı; “Son toplantıda üç uzmanlık komitesi altında sınır ticareti, ulaşım, gümrük, yatırım, sanayi işbirliği, turizm, kültür, eğitim, sağlık gibi konulara dair görüşmeler yapılmıştı. Bu toplantıda sınır ticareti, ulaşım, gümrük ve turizm olmak üzere dört uzmanlık komitesi altında yine çok yönlü görüşmeler, istişareler ve değerlendirmeler yapılacak."

BATI AZERBAYCAN VALİSİ MUTAMEDİYAN: DÖRDÜNCÜ İHRACAT PAZARI...

Türkiye sınırları önünde üç önemli ekonomik bölge olduğunu söyleyen Batı Azerbaycan Genel Valisi Muhammed Sadık Mutamediyan, "Batı Azerbaycan'da Türkiye sınırları önünde üç önemli ekonomik bölge var.

Bunlardan en önemlisi Mako Serbest Bölgesi ve ardından Selmas Özel Ekonomik Bölgesi. Tabii yakın zamanda Urmiye'nin özel ekonomik bölgesinin inşası onaylandı. Bu yılın 5 ayında iyi ticaret alışverişleri gerçekleştirdiğimiz Türkiye; Çin, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından 2 milyar 241 milyon dolarla Batı Azerbaycan'ın dördüncü ihracat pazarı, üçüncü ithalat kaynağımızdır" şeklinde konuştu.

İRAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HABİBULLAHZADEH: HOY - VAN ELEKTRİK ALIŞVERİŞİ

Türkiye'nin dört sınır vilayetinin önemli ekonomik özelliklere sahip olduğunu söyleyen İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullahzadeh, "Ankara'ya gelmeden önce Sayın Reisi ile yaptığım görüşmede, İran ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını, özellikle il ve sınır işbirliği konusunu ele aldık. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi, Batı Azerbaycan ile Türkiye'nin dört sınır vilayeti önemli ekonomik özelliklere sahip bir noktada yer alıyor.

Bu özelliklerin arasında malların transiti ve enerji ihracatı da var. İki taraf arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda dikkat çekici bir ilerleme gösteriyor. İki taraf arasında elektrik alışverişi için iyi önlemler alındı. Bunların arasında önümüzdeki aylarda yapılmasını umduğumuz Hoy-Van elektrik alışverişi de var" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından iki ülke arasındaki "57. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Türkiye-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı yarın da devam edecek.

Haber: Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk