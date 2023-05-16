Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi modelinde seçim ilk kez ikinci tura kaldı. Seçimin 28 Mayıs’ta ikinci tura kalması ile birlikte seçim kütükleri güncellenecek ve 15 Mayıs itibarıyla 18 yaşını geçecek kişiler seçmen olarak kaydedilecek. Bu durumda, yurtiçinde 47 bin 523 ve yurtdışında 2 bin 435 olmak üzere toplam 49 bin 958 kişi daha ikinci turda ilk kez oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yarışan üç adaydan hiçbirinin ilk turda seçilmek için gerekli yüzde 50+1 oyu alamadığını açıkladı. Yener, dün saat 15.15 itibarıyla yurtiçindeki sandıkların yüzde 100’ünün açıldığını ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk kez ikinci tura kaldığını söyledi. YSK üyeleri ile birlikte dün saat 15.30’da açıklama yapan Yener, “28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir” dedi.

Yener, şu bilgileri verdi:

GEÇİCİ SONUÇLAR

“Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49.51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44.88, Sayın Sinan Oğan‘ın yüzde 5.17 ve Sayın Muharrem İnce’nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür. 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk 2 sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49.54 olduğu görülmüş.

Aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Kılıçdaroğlu’na verilmesi halinde yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş, böylece yasadaki seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüştür. Daha önce ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir.

İLK DEFA 2. TUR YAPILACAK

Ülkemizde ilk defa gerçekleşecek olan 2. tur seçimleri hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra 6271 sayılı yasanın 4/2. maddesi uyarınca geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesi gerekmekte olup kurulumuz az önce almış olduğu karar ile son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine bir sonra gelen adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17.00’den 20.00’ye çekilmesine karar vermiştir.

YENİ PUSULA NASIL OLACAK?

Kamuoyunun merak ettiği diğer bir konu oy pusulalarının ne şekilde olacağıdır. Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacak. Sıralamadaki adayın çekilmesi halinde diğer adayın bulunması şeklinde yer almaktadır. Sayın Erdoğan 1. sırada, Sayın Kılıçdaroğlu 2. sırada oy pusulasında yer alacaktır.”

YURTDIŞI SANDIKLAR NEDEN GECİKTİ

Cumhurbaşkanlığı yarışına ilk turda önce dört aday katıldı. Adaylardan Muharrem İnce seçime iki gün kala çekildi. Sandıkta fiilen yarışan üç cumhurbaşkanı adayı çıkması, milletvekili seçimine tam 24 siyasi partinin katılması, seçime yurtiçi ve yurtdışında seçmenlerin rekor düzeyde katılım göstermesi, ayrıca AK Parti ve CHP’den sandık sonuçlarına itiraz yağması ve bazı sandıklarda oyların tekrar tekrar sayılması gibi unsurlar YSK’nın geçici sonuçları ilanını geciktirdi.

İlk tur takvimine göre YSK’nın önceki gece 23.59’da cumhurbaşkanlığı seçiminin geçici sonuçlarını ilan etmesi gerekiyordu. Geçici sonuç ilanı ancak dün saat 15.15’te yurtiçi sandıkların tamamı sayılıp, yurtdışı oyların tamamı sayılmadan yapılabildi.

İŞTE YENİ TAKVİM

* 16-17-18 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi dün saat 17.00’de son buldu.

İl seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’de sona eriyor.

YSK, 18 Mayıs’ta bu itirazları kesin olarak karara bağlayacak. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanacak. Yurtdışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

* 19 Mayıs: YSK, kesin seçim sonuçlarını Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

* 20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurtdışında 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başlayacak.

* 24 Mayıs: Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

* 27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00’de sona erecek.

* 28 Mayıs: Oy verme günü. Yurtiçinde ve gümrüklerde saat 17.00’ye kadar oy verilecek.

* 29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına saat 17.00’ye kadar itiraz edilecek. İlçe seçim kurullarınca bu itirazlar en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak.

* 30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına saat 17.00’ye kadar itiraz edilebilecek. İl seçim kurullarınca bu itirazlar en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

* 31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na itirazlarda son gün.

* 1 Haziran: İl Seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar, Yüksek Seçim Kurulu’nca kesin olarak karara bağlanacak. YSK, kesin Seçim Sonuçları Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

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