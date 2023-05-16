28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti (DP) ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan İYİ Parti ve CHP, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime fermuar modeliyle girdi.

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulandı.

İYİ PARTİLİ ERSAGUN YÜCEL CHP LİSTESİNDEN MECLİS'E GİRDİ

İYİ Parti'den 17 isim, 11 ilde CHP listesinden seçime girdi. Bu isimlerden sadece İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterilen Ahmet Ersagun Yücel milletvekili seçildi.

GELECEK PARTİSİ'NDEN 10 İSİM MECLİS'TE

Gelecek Partisi'nden 19 isim, 14 ilde CHP listesinden seçime girdi. Bunlardan 10 aday Meclis'e girdi.

Ankara'dan Mustafa Nedim Yamalı, Antalya'dan Serap Yazıcı Özbudun, Bursa'dan Cemalettin Kani Torun, Denizli'den Sema Silkin Ün, İstanbul'dan Selim Temurci, İsa Mesih Şahin, Doğan Demir, İzmir'den Mustafa Bilici, Konya'dan Hasan Ekici, Muğla'dan Selçuk Özdağ milletvekili seçildi.

MUSTAFA SARIGÜL ERZİNCAN'DAN VEKİL OLDU

CHP listesinden seçime giren Türkiye Değişim Partisi (TDH) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili oldu.

DEVA'LI SADULLAH ERGİN MECLİS'TE

Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) 24 aday CHP listesinden seçime girdi ve 14'ü seçildi.

CHP listesinden girmesi eleştirilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara'dan seçildiği DEVA partili milletvekilleri şöyle; Adana'dan Sadullah Kısacık, Ankara'dan İdris Şahin, Balıkesir'den Burak Dalgın, Gaziantep'ten Ertuğrul Kaya, İstanbul'dan Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Elif Esen, Hasan Karal, İzmir'den Seda Kaya Ösen, Manisa'dan Selma Aliye Kavaf, Mersin'den Mehmet Emin Ekmen, Tekirdağ'dan Cem Avşar.

SAADET PARTİSİ'NDEN 10 İSİM MECLİS'E SEÇİLDİ

Saadet Partisi'nden 24 ismin aday gösterildiği CHP listelerinden Meclis'e giren 10 aday ve seçim bölgeleri şöyle; Ankara'dan Mesut Doğan, Antalya'dan Şerafettin Kılıç, Bursa'dan Mehmet Atmaca, Hatay'dan Necmettin Çalışkan, İstanbul'dan Birol Aydın, Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Kayseri'den Mahmut Arıkan, Kocaeli'den Hasan Bitmez, Samsun'dan Mehmet Karaman.

DEMOKRAT PARTİ'DEN 3 İSİM SEÇİLDİ

Demokrat Parti'den (DP) 3 isim CHP listesinden milletvekili seçildi. 27. Dönem Ordu Milletvekili Olan Cemal Enginyurt, CHP listelerinden girdiği bu seçimde İstanbul, Haydar Altıntaş ve Mehmet Salih Uzun İzmir milletvekili oldu.

CHP listelerinden seçime giren 6 partinin 88 adayından, 39'u Meclis'e girmiş oldu.

CHP, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, kesin olmayan sandık sonuçlarına göre toplam 169 sandalye kazandı.

süperhaber