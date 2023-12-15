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Türk varlıklarına yabancı ilgisi başlamış durumda… Hisse ve tahvil kanalından net portföy girişi özellikle bu hafta rekor kırdı. Rezervlerde toparlanma devam ediyor. Mayısta 98 milyar dolar olan rezervler 141.4 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi. Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme sürüyor. Cari dengede iyileşme, istihdam, borçluluk verileri de gidişatı destekliyor.

Bu tespitlerden sonra “Dolayısıyla bugün Moody's'den görünümü pozitife çevirmenin de ötesinde bir kademe not artışı gelirse şaşırmamak lazım…” öngörüsünde bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör’ün kritik kararı değerlendirdiği yazısı şöyle:

“Üstelik, reyting şirketi, S&P ve Fitch'in gerisinde kaldı. Onlar geçtiğimiz günlerde görünümü artırdı. Kanaatim, ödemeler dengesinde iyileşme sürerse, TL cinsinden iç tasarruflar artarsa, Türkiye'nin kullanılabilir döviz rezervleri yükselirse 2024'te birkaç kademe daha not atışı beklenebilir.

PEKİ NOT ARTIŞI NE GETİRİR?

Not artışıyla ufak ufak tahvil- bono, hisse senedi piyasasında görmeye başladığımız yabancı yatırımcıların ilgisini daha da artırır. Yeni yılla birlikte borsada özellikle 30 ve 50 hisselerine daha fazla giriş olması beklenebilir.

Fakat şunu da unutmamak gerekir…

Sıcak para kısa vadeli, geçici bir rahatlama sağlar. Bu rahatlamada da geçmişte olduğu aynı hataları yapmamak gerekir. 1994, 1998, 2000, 2001 ve 2008 krizlerini yaratarak ülke sanayileşmesini durduran sıcak para hastalığına yeniden yakalanmadan normalleşme başladıktan sonra üretim odaklı politikalara ve doğrudan yatırımları çekmeye odaklanmak şart…”

BUGÜNE DİKKAT: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ ÖNEMLİ OLACAK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BLG Finansal Danışmanlık ve Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu değerlendirmede bulundu:

“15 Aralık’ta Moody’s’in Türkiye değerlendirmesi önemli olacak. Nokta bir artış olmasa da görünümde bir iyileştirme adımı olabileceğini değerlendiriyorum. Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri borsaya ivme kazandıracaktır.

Borsada beklentiler var, Fed’in faizleri pas geçmesi ve 2024 yılında da faiz indirimi mesajı vermesi sonrasında küresel piyasalarda olumlu bir hava var. Bize perşembe günü bu olumlu hava yansımış gözüküyor.”