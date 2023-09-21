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Türk Telekom, son duyurusuyla internet tarifelerinde fiyat güncellemesi yapacağını açıkladı. Bireysel ve kurumsal internet abonelikleri, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 200 TL'ye kadar zam alacaklar.

Bu zamların yanı sıra, bireysel internet tarifeleri, Alo dakika paketleri, Statik IP liste fiyatı ve tek seferlik işlem ücretleri gibi hizmetlerde de artışlar yaşanacak. Ancak, taahhütlü abonelikler bu zamdan etkilenmeyecek.

1 EKİM 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Türk Telekom tarafından internet zammı için yapılan açıklamada yeni paketlerin 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"​​​​​1 Ekim 2023 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."

HABER7