Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Van, Bitlis ve Hakkari illerinde kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle düzenlenen bölge toplantısında bir araya geldi. Van’da gerçekleştirilen toplantıya, BİK Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ile BİK Van Bölge Müdürü Arda Aşkın da katıldı.

Toplantıda yerel medya temsilcileriyle istişarelerde bulunan ve onların sorularını yanıtlayan Erkılınç, özellikle bölge basınının yaşadığı sorunlar, ilan sisteminde yapılan güncellemeler ve dijital dönüşüm sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Katılımcıların görüş ve taleplerini dikkatle dinleyen Erkılınç, Basın İlan Kurumu’nun yerel medyaya ciddi destekler verdiğini vurguladı.

Özel imzalı şampiyonluk hediyesi

Toplantının sonunda anlamlı bir jest yaşandı. WanHaber Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir, Cavit Erkılınç’a Vansporlu futbolcuların imzaladığı şampiyonluk forması hediye etti. Bu jest karşısında memnuniyetini dile getiren Erkılınç, Van halkı ve yerel medyasıyla kurulan sıcak iletişimin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. Erkılınç, “Bu anlamlı hediye için teşekkür ediyorum. Van basınıyla olan temaslarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Toplantı, bölgedeki basın mensuplarının kurum nezdinde doğrudan muhatap bulabildiği, sorunların dile getirildiği ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı yapıcı bir atmosferde geçti. Yerel medya temsilcileri, BİK yöneticilerine gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.