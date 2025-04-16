Ortaokul öğrencilerine yönelik bir etkinlik olan “Seninle 40 Hadis” yarışması ile çocukların Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadislerini öğrenmeleri, anlamaları ve bu hadisleri yaratıcı yollarla ifade etmeleri teşvik ediliyor.

TÜGVA öncülüğünde düzenlenen yarışmada, öğrencilerin kültürel ve manevi değerlere bağlılıklarını artırmak hedefleniyor. Bu yarışmayla birlikte öğrencilerin sanatsal ve iletişim becerilerinin gelişmesi de bekleniyor.

TÜGVA Van Temsilciliği tarafından duyurulan yarışmada son başvuru tarihi 25 Mayıs 2025 olarak açıklandı ve dereceye girenlere farklı ödüller verileceği belirtildi.