Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliği ve paydaş üniversitelerin işbirliği ile açılan ve iki gün süren Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda birçok kurum ve kuruluş, firma stant açtı.

Stant açarak fuardaki yerini alan kurumlardan birisi de TÜGVA Van İl Temsilciliği oldu. Vakıf yetkilileri, standı ziyaret eden gençlere vakfın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

“GENÇLERE HİZMET VEREN BİR VAKIFIZ”

Fuara ilişkin WanHaber’e değerlendirmelerde bulunan TÜGVA Van Lise Hanım Koordinatörü Rabia Oğuzcan; “TÜGVA Van tamamen gençlere hizmet veren bir vakıf. Burada 4 birimle hizmet veriyoruz. Bunlardan biri Kadın ve Aile Koordinatörlüğü. İkincisi Üniversite Koordinatörlüğü. Üçüncüsü Lise Koordinatörlüğü ve dördüncüsü ise Ortaokul Koordinatörlüğü. Her koordinatörlüğümüz önemli programlar, etkinlikler ve yarışmalar düzenliyor. Kitap okutarak, Türkiye geneli kitap okuma yarışmaları düzenliyoruz” dedi.

“BÜYÜK BİR SES GETİRDİK”

Kitap Kurdu Yarışması ile Van’da ses getirdiklerini belirten Oğuzcan; “Mesela Kitap Kurdu yarışmamız ile büyük bir ses getirdik. Burada 42 bin başvuru ile Türkiye genelinde rekor kırdık. Yarışmada ilk 10'da Van geneli 5 derece aldık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Başta TÜGVA Van İl Başkanımız Mehmet İsa Deniz olmak üzere bize desteklerini esirgemeyen Van Valimize, TÜGVA Başkanımız İbrahim Beşinci'ye çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“FUARA CİDDİ KATILIM OLDU”

2 günlük fuara önemli bir katılımın olduğunu söyleyen TÜGVA Van Lise Hanım Koordinatörü Rabia Oğuzcan, “İki gündür fuara ve standımıza ciddi bir katılım söz konusu. TÜGVA olarak Van'da büyük bir ses getirdik. Gençlerimiz TÜGVA Van'ı biliyorlar ama neler yaptığımızı çok bilmeyenlere de burada anlatma fırsatı bulduk. Fuarda hedefimize ulaştığımızı ve gençlerimize vakfımızı anlatma imkanına kavuştuğumuzu düşünüyoruz. 20 - 25 kişilik ekiple fuara katılım sağladık. Gösterilen ilgiden de oldukça memnun kaldık" dedi.