TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’in başkanlığında düzenlenen Bölge Değerlendirme Toplantısı, Van’da gerçekleştirildi. Toplantıya Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van merkez ile ilçe ulaşım odası başkanları katıldı.

Toplantıda bölge illerinin ve ilçelerinin ulaşım sektörüne ilişkin sorunları ve çözüm önerileri tüm yönleriyle ele alındı. Başkanların sahadan aktardığı deneyim ve görüşler doğrultusunda ulaşım esnafının taleplerinin karşılanması, haklarının korunması ve mesleğin sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

"Ulaşım esnafımızın sorunlarını çözmek için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz"

Genel Başkan Mehmet Yiğiner toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölge toplantılarımızda en önemli hedefimiz, esnafımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm yollarını ortak akıl çerçevesinde belirlemektir. Bugün burada hem kısa vadede yapılması gereken çalışmaları hem de uzun vadede atılması gereken adımları başkanlarımızla birlikte kararlaştırdık.

Ulaşım esnafımızın sorunlarını çözmek için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bölgedeki ulaşım esnafını ilgilendiren önemli kararların alındığı toplantının ardından katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür edildi.