Trendyol Pass üyeleri, tüm siparişlerinde ücretsiz kargo hizmetinden yararlanırlar.

Kargo ücretlerinden tasarruf ederler.

Öncelikli Teslimat

Trendyol Pass üyelerinin siparişleri, diğer müşterilere kıyasla daha hızlı teslim edilir.

Ürünler daha kısa sürede adrese ulaşır.

Ekstra İndirimler

Üyeler, Trendyol'un özel Trendyol Pass kampanyalarından ve indirimlerinden yararlanabilirler.

Daha avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilirler.

Uzun İade Süresi

Trendyol Pass üyeleri, satın aldıkları ürünleri 30 gün içinde iade edebilirler.

Normal müşterilere göre daha uzun bir iade süresi sunulur.

Öncelikli Destek

Trendyol Pass üyelerine, diğer müşterilere göre daha hızlı ve öncelikli müşteri hizmeti verilir.

İletişim ve destek alma konusunda avantaj sağlar.

Trendyol Pass üyeliği, yıllık ödenen bir abonelik ücreti karşılığında elde edilir. Üyelik işlemi Trendyol uygulaması veya web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Üyeliğin sağladığı ayrıcalıklar sayesinde müşteriler, Trendyol üzerinden daha avantajlı ve konforlu alışveriş deneyimi yaşayabilirler.