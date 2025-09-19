Trendyol 1. Lig’de bugün 4 maç oynanacak. 6. Haftanın açılış maçında Serik Spor Futbol A.Ş., Bandırma Spor’u konuk edecek. Bu maç saat 14.30’da başlayacak.

Bugün saat 17.00’de ise 2 karşılaşma oynanacak. Eminevim Ümraniyespor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile, İstanbulspor A.Ş. ise sahasında Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Günün son maçında ise Atakaş Hatayspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek.

VANSPOR’UN MAÇI YARIN

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise yarın sahasında Özbelsan Sivasspor’u ağırlayacak. Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Vanspor taraftarlarının alınmayacağı maç saat 16.00’da başlayacak.

Yarın saat 16.00’da başlayacak diğer maçta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sipay Bodrum FK’yı konuk edecek.

Yarın saat 19.00’da başlayacak maçlarda ise Manisa Futbol Kulübü - Esenler Erokspor ve Adana Demirspor A.Ş. - Erzurumspor FK karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig 6. haftası, 21 Eylül Pazar günü oynanacak 2 maçla tamamlanacak. 21 Eylül’de saat 16.00’da Sms Grup Sarıyerspor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ve saat 19.00’da ise Sakaryaspor A.Ş. - Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek.