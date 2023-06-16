Dijital dünyanın kapılarını gençlere açmak isteyen DAKA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile bölgesel yazılım hareketini başlatmak için birleşti.

DAKA öncülüğünde gerçekleşen programın finali, bölge öğrencilerinin projelerinin ödüllendirilmesiyle son buldu. 23 projenin yarıştığı ödülde ilk üç dereceye giren öğrenci takımları ile mansiyon ödülü sahiplerini buldu. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli yaptığı konuşmada, DAKA’nın Van için çok kıymetli işler yaptığını ifade etti.

Van’ın bir yazılım üssü şehir olmasını sağlayacak olan yazılım hareketinin bütün paydaşlarına teşekkür eden Rektör Şevli, “Bugün bölgemizin farklı illerinden gelen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Van’ın yazılım konusunda öncü olmasını istiyoruz. Biz de bu amaca hizmet etmek için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak; Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Van Teknokent ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğümüz tarafından Yazılım Van projesini hayata geçirdik.

Akademisyenlerimizin ve alanında uzman eğitmenlerin vereceği ileri seviyede eğitimlerle; Mobil Yazılım, Web Yazılım, Siber Güvenlik ve Veri Tabanı Uzmanlığı alanlarında 40 yazılımcı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 4 kategoride uzun süreli bir eğitim planlandığı için Yazılım Van projesi aslında bir uzmanlık projesidir diyebiliriz” dedi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli konuşmasının devamında, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Van MAT-BİL: “Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi” projesini ise yaklaşık 1 yıldır sürdürüyoruz. Proje kapsamında lise öğrencilerine, hızla gelişen yazılım dünyasına ayak uydurabilmelerine yönelik; hızlı öğrenebilme, kendi kendine öğrenebilme ve analitik düşünebilme becerisi kazanmaları için ileri seviye matematik eğitimi ile Algoritma ve C Programlama eğitimleri veriyoruz. C programlama dili; üniversitelerde, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde yazılım için anadil gibi farklı programlama dillerini de öğrencilerin anlamasını kolaylaştıracak temel bir dil olarak öğretilir.

Bu bakımdan MAT-BİL projemizi bir temel oluşturma projesi olarak değerlendirebiliriz. Geçen yıl BTK, bölge üniversiteleri ve DAKA ile imzaladığımız Yazılım Hareketi projesi ile iyi bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum.

DAKA tarafından hayata geçirilen bu proje ile de bugün burada hazır bulunan Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerindeki farklı liselerden gelen öğrencilere Python eğitimi verilerek, öğrencilerimizin yazılımın girdiği her alanda proje geliştirebilmeyi öğrenmeleri sağlanmaktadır” diye konuştu.

Rektör Şevli programa katılan lise öğrencilerine hitap ederek, “Dijitalleşme hayatımızın her alanında her geçen gün varlığını daha da hissettirecek şekilde kuvvetleniyor. Bilişim teknolojileri, bulut teknolojisi, veri madenciliği ve yapay zekâ gibi birçok dijital gelişmenin kaydedildiğini görüyoruz. Küreselleşen dünyamızdaki bu teknolojik gelişmelere şehir ve ülke olarak uyum göstermemiz gerekiyor.

Yazılımı sadece bilgisayar alanında eğitim görenlerin değil birçok meslek mensubunun öğrenmesi gerektiği kanaatindeyim. Öyle ki iyi bir avukat, iyi bir doktor, iyi bir mimar olmak istiyorsanız buna ihtiyacınız var. Çünkü artık tıp, hukuk, mimarlık gibi birçok alanda bilişim teknolojilerinin kullanıldığını görüyoruz. Hangi mesleği seçerseniz seçin teknoloji okuryazarlığınızın iyi olması gerekir.

Profesyonel olmasa da yazılım konusunda bir farkındalığınızın olması, sizi meslek hayatınızda daima bir adım öne taşıyacaktır” ifadelerini kullandı. Rektör Şevli konuşmasının devamında, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü çok genç ve dinamik bir bölüm. Güçlü akademik kadromuzla birkaç yıl içerisinde Türkiye’de adı duyulan iddialı bir bölüm olacağını düşünüyoruz.

Sizin gibi yetenekli ve başarılı öğrenciler, hiç tereddüt etmeden bizim Üniversitemizi tercih edebilirler. Ayrıca Van Teknokent ile İnnovan’da da girişimci gençlerimize büyük destekler veriyoruz. Bu alana gerekli ilgiyi gösterdiğinizde çok iyi yerlere geleceğinizden eminim. Bu eğitimlere katılarak birbirinden güzel proje hazırlayan ve ödül almaya hak kazanan proje sahibi tüm öğrencileri tebrik ediyorum” dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim GÜRAY ise BTK ve bölgede yer alan 4 üniversite ile başlatılan yazılım hareketi ile bölgede önemli bir işin startını vermiş olduklarını ifade etti. Güray konuşmasında, “Teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir.

Genç nüfus potansiyeli yüksek olan Van’ın da bilişim teknolojileri alanında yer alması gerekiyordu. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan yazılım hareketini bölgemizde uygulamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Projemize destek veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli hocamıza ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DAKA Birim Başkanı Mehmet Emin ÇAKAY ise 3 yıldır devam eden programın bu yıl gönüllü öğrenci ve öğretmenler ile yürütüldüğünü belirtti. Çakay, bölgemizde yazılım hareketinin üzerine derinleşmenin ve kurumsal bir hâle getirmenin önemli olduğuna dikkat çekti. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. Sedat Yayla, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van YYÜ Vakfı Başkanı Adnan Selçuk, İŞGEM Müdürü Mahmut Gedik, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan’ın katıldığı final programı, proje ödüllerinin açıklanması ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Van bölge gazetesi