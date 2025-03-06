2023 yılına ait verilerin yer aldığı Hanehalkı İşgücü Araştırma raporlarına göre Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’yi kapsayan TRB2 bölgesi en düşük erkek istihdamının sağlandığı bölge oldu.

En yüksek erkek istihdam oranı, yüzde 71,8 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde, en düşük erkek istihdam oranı ise yüzde 56,7 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) bölgesinde gerçekleşti.

En yüksek kadın istihdam oranı, yüzde 38,9 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, en düşük kadın istihdam oranı ise yüzde 19,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

TRB2 bölgesinde buna göre açıklanan raporlarda 15 yaş ve üzeri işgücüne katılma oranı yüzde 48,3 olurken, bu oranın yüzde 66,9’u erkekler, yüzde 30,0’ı ise kadınlardan oluştu. İstihdam oranı toplamda yüzde 40,0 olarak kayıtlarda yer alırken, bu oranın yüzde 56,7’sini erkekler, yüzde 23,5’ini ise kadınlar oluşturdu.