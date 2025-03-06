AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları bu ivmesini şubatta da sürdürdü. Ocakta gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e ulaşırken, şubat satışları ise yüzde 7 yükselişle 232 bin 756 olarak gerçekleşti.

İlk iki ay birlikte ele alındığında gayrimenkul satışlarının yüzde 13,2 artarak 471 bin 694'e çıktığı görüldü. Bu veri tüm zamanların en yüksek ocak-şubat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-şubat dönemleri göz önünde bulundurulduğunda bundan önceki en yüksek satış adedi 2023'te 419 bin 894 şeklindeydi. 2020'nin ilk 2 ayında ise 418 bin 414 adet gayrimenkul satılmıştı.

Sektör temsilcileri, özellikle konut tarafında fiyatların reel olarak düşmeye devam etmesinin ve amortisman sürelerinin gerilemesi satışları canlandırdığını belirterek, geçen yılın ikinci yarısı itibarıyla harekete geçen talebin devam ettiğini bildirdi. Yatırımcıların önemli bir kısmının altın, döviz ve KKM gibi alanlardaki kazanımlarını gayrimenkulde değerlendirmek istediğini kaydeden temsilciler, faiz indirimleri olacağını düşünen vatandaşların elini çabuk tutmaya çalıştığını anlattı.

İlk iki ayda tapu harç geliri yüzde 73,3 arttı

Gayrimenkul satışlarındaki rekor tapu harç gelirlerine de yansıdı. Ocak-şubat döneminde tapuda 3 milyon 208 bin 31 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 472 binini satış, 229 binini ipotek, 73 binini intikal, 21,4 binini düzeltme, 11,4 binini kamulaştırma, 9,7 binini ayırma, 4,8 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 2,4 milyona yaklaştı.

İlk iki ayda tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 73,3 artarak 18 milyar 982 milyon liraya yükseldi.