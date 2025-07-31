Mağdurların iletişim bilgilerine ulaşan aracı firmaların ya da kendisini hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtan kişilerin sigorta şirketlerinden değer kaybı tazminatı almak için vekalet istemeleri ve sıkça bu konu için aranmaları kazazedelerin şikayet etmelerine neden oluyor.

Vekaletnamelerde kişiye özgü birtakım bilgilerin bulunduğuna işaret eden uzmanlar, tüketicileri vekalet isteyenlere ve vekaletin içeriğine yönelik uyarıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, "Son dönemde trafik kazasına karışanlarla birtakım firmalar ya da kişiler irtibata geçiyor. Avukatlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler yasa dışı olarak bu şirketler uhdesinde devralınmak isteniyor ve kişilerden vekaletname gibi belgeler talep edilerek, işin hukuki sürecinin yönetilmesi yönünde birtakım taleplerde bulunuyorlar." diye konuştu.

Söz konusu firmaların kişilerle alakalı bilgilere ulaşma şeklinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) aykırılık içerdiğini söyleyen Ergün, kişisel bilgileri ulaştıktan sonra kazazedeye bu bilgileri verip güven telkin ettiklerini anlattı.

"Birçok kişinin mağduriyetine neden olabiliyor"

Ergün, bunun sonucunda da vekaletname aldıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Vekaletnameler üzerinde kişiye özgü birtakım bilgiler de bulunmakta. Bu bilgiler de yine bu kişiler tarafından ele geçirilmek suretiyle çoğu zaman vatandaşın bilgisi dışında birçok işlem gerçekleştirilebiliyor, para tahsilatları yapılabiliyor ve bu tahsilatlardan vatandaşlar bilgilendirilmiyorlar. Böyle mağduriyetler de ortaya çıkıyor. Çünkü bu kişiler hukukçu değil, avukat değil. Dolayısıyla hangi iş ve işlemleri hangi kurallar çerçevesinde yürütmeleri gerektiğini, kanun tarafından yapılan işlemlerin her an için denetlenebileceğini bilmeleri önemli. Ne yazık ki bunlarda böyle bir durum söz konusu değil. Böyle olduğu için de yaptıkları iş ve işlemler daha sonra birçok kişinin mağduriyetine neden olabiliyor."

Bu konuda dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin oluşturulduğunu anlatan Ergün, "Kendilerine ait birtakım bilgileri verdikten sonra dolandırıcılar irtibata geçip birçok bilgiyi bu kişilerden alıp yine aynı şekilde vatandaşı dolandırıcılık mağduru yapabiliyorlar. Derneğe de bununla alakalı birçok konu geldi." diye konuştu.

Ergün, trafik kazasına karışanların araçlarının değer kaybını tazmin etmek istedikleri takdirde hukuk bürolarına müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

"Tazminat vaatleriyle kandırarak vekalet alıyorlar"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü ise bazı aracıların, kaza tutanakları bilgilerini ele geçirip kendilerini hukuk bürosu ya da hasar danışmanlık şirketi olarak tanıttıklarını belirterek, "Aracılar, kaza sonucu ölenlerin yakınlarını, yaralıları ya da maddi hasarlar için arayarak tazminat vaatleriyle kandırarak vekalet alıyorlar. Alınan veriler kişilerin özel verileridir ve izinleri olmadan üçüncü şahıslara verilmesi kesinlikle yasaktır." dedi.

Aracı kişilerin taraflara ulaşarak, "tazminat hakkınızı en yüksek oranda alabiliriz" dediğini aktaran Güllü, "Böylece dava açmak için ikna etmeye çalışıyor. Hatta bazen vekalet, noter masrafını dahi kendileri karşılıyorlar. Dava sonunda örneğin, '100 bin lira tazminatın 75 bin lirası senin, 25 bin lirası benim' diyor." ifadelerini kullandı.

Güllü, kazazede ve yakınlarının bunu çoğu zaman da kontrol etmedikleri veya etme imkanları olmadığını söyleyerek, hak aramak için maddi imkanı olmayan ve ikna edilen mağdurların tazminatlarını tam alamadıkları için bir kez daha mağduriyet yaşadıklarını anlattı.

Gizli ve kişisel verileri içeren kaza tutanaklarının söz konusu kişilerin eline nasıl geçtiğinin sorgulanması gerektiğine değinen Güllü, "Kazadan hemen sonra onlarca hasar danışmanlık adı altındaki firma kaza mağduru insanlara ulaşabiliyor. Bu izah edilebilir bir durum değil. Bunun için ya sistemin hacklenmesi ya da içeriden birisinin bilgileri sızdırması gerekir." şeklinde konuştu.

"Sigorta şirketlerine doğrudan başvuru yapılabilir"

Güllü, vaatlerle hiç tanımadıkları, konuşmadıkları kişilere vekalet veren kazazedelerin mağdur edileceğini unutmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Mağduriyet yaşamamaları için bu kişilere itibar etmesinler. Mağdur vatandaşımız ya bildiği güvendiği bir avukat aracılığıyla ya da kendisi hakkını arayarak hakkını alsın. Mağdurlar da sigorta şirketlerine doğrudan başvuru yapabilirler. Uzlaşamadıkları noktada aracılara ihtiyaç duymadan Sigorta Tahkim Komisyonuna ya da mahkemeye başvurabilirler. Kazazedeler rızaları dışında arandıkları firmalar hakkında suç duyurusunda bulunur ve konuyu takip ederlerse kolay para kazanmak isteyen kişiler için bu caydırıcı olacaktır. Ayrıca hiçbir şekilde bu firmalara vekalet vermemeleri gerekiyor. Avukat olarak tanıtan kişilerle ilgili olarak da baroya şikayette bulunabilirler."