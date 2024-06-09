- Ölüm Nedeni: Morrison'un ölüm nedeni resmi olarak HIV/AIDS ile ilişkilendirilmiştir.
- Önceki Sağlık Sorunları: Morrison, 1996 yılında HIV pozitif olduğu tespit edilmişti. Bu durum, boksörlük kariyerinin sona ermesine neden olmuştu.
- Son Yılları: Morrison, hastalığı ile mücadele ederken çeşitli sağlık ve yasal sorunlar yaşamıştır. Madde bağımlılığı da sağlığını olumsuz etkilemiştir.
- Ölüm Tarihi ve Yeri: Morrison, 1 Eylül 2013 tarihinde Kansas City'deki evinde vefat etmiştir.
- Cenaze ve Anma: Ölümünün ardından Morrison'un ailesi ve yakınları tarafından anılmış, cenaze töreni düzenlenmiştir.
- Boksörlük Kariyeri: Morrison, ağır sıklette Dünya Boks Konseyi şampiyonluğu da dahil olmak üzere başarılı bir boksörlük kariyeri geçirmişti.
- Aktörlük Kariyeri: Morrison, aynı zamanda "Rocky V" ve "Cordell" gibi filmlerde rol almıştı.
Tommy Morrison'un HIV/AIDS ile mücadelesi sonucu 46 yaşında hayata veda etti.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi