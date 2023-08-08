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Edremit TOKİ Yolu'nda yaşanan toprak kayması sonrası başlatılan çalışmalarda sona yaklaşırken, yolun önümüzdeki aylarda çift şerit olarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Van'ın Edremit İlçesi'ndeki TOKİ yolunda geçtiğimiz yıl Nisan ayında heyelan meydana gelmişti. Yaşanan toprak kayması sonucu söz konusu yol trafiğe kapatılmış, ancak çalışmalar tamamlanmadığı için yolun tek şeridi trafiğe çift yönlü olarak açılmıştı.

Uzun bir sürenin ardından Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Mart ayında başlattıkları çalışmalarda sona geldi. Yolun kapatılan bir bölümünün yanında bulunan tepelerde yeniden toprak kayması olmaması için iş makinaları tarafından belirlenen bölümler kaldırılırken, belli kısımlarda ise istinat duvarları yapıldı.

Yolun tehlikeli bölümlerine istinat duvarları yapılırken, geçtiğimiz yıl heyelan meydana geldikten hemen sonra, ilk etapta çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda çalışmalar uzayınca, yolun bir bölümü çift yönlü olarak trafiğe açılmıştı. Olası tehlikelere karşı birçok sürücünün uzun süre Edremit Eski TOKİ yolunu kullandığı görülürken, Mart ayında başlatılan çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Mevsim şartları nedeniyle toprak kayması yaşanan bölgede heyelan riskine karşı yol tek şerit olarak hizmet verirken, bölgede zemin kazısı ve istinat duvarı çalışmaları sürüyor. Zemin kazısı ve istinat duvarı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt çalışması yapıldığı görüldü. Vatandaşlar ve sürücüler ise, çalışmaların biran önce tamamlanarak yolun çift şerit olarak yeniden hizmete açılmasını istiyor.

van bölge gazetesi