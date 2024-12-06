Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); İstanbul, Bolu, Ankara ve Rize dahil olmak üzere birçok farklı ilde zaman zaman daire satışı yapıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi illerde gerçekleşen satışlar, hemen herkes tarafından ilgi görüyor.

Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulan taşınmazlardan bazıları, uygun fiyatları sayesinde dar gelirli vatandaşlara da hitap ediyor.

Öte yandan TOKİ, Rize'de yeni bir proje başlatıldığını resmen açıkladı. Proje kapsamında onlarca konut satılacağı resmen duyuruldu.

TOKİ RESMEN DUYURDU: 2+1 VE 3+1 DAİRE SATILACAK

TOKİ tarafından Rize Muradiye'de, 178 adet konut projesi kapsamında üretilecek 41 adet stok dairenin kura yöntemi ile satışa çıkartılacağı resmen duyuruldu.

Rize'de satılacak konut listesi kontrol edildiğinde, en uygun dairenin 491.570,84 TL peşinat, 120 ay vade ve 12.289,27 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bulacağı görüldü. Ayrıca söz konusu daire, 2+1 olarak belirtildi.

SATILACAK KONUTLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ tarafından açıklanan duyuruda, başvuru tarihleri 16 - 20 Aralık 2024 olarak belirtildi. Başvuru bedeli ise, 2.000 TL.

Taşınmazlar için başvuru yapılacak banka şubesi, T.C. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak açıklandı. Başvuru yapılacak konut tipi ise, 2+1 ve 3+1 olarak belirtildi.

Bahsedilen daireler için kura tarihi, 26 Aralık 2024 olarak duyuruldu. Sözleşme imzalanacak banka şubesi ise yine T.C. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak açıklandı.

Taşınmazlar için asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 06-10 Ocak 2025 olarak duyuruldu. Yedek hak sahipleri içinse 15-16 Ocak 2025. Bu noktada asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için olduğu da aktarıldı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI İLE İLGİLİ DETAYLAR

TOKİ tarafından satılacak konutlarda bazı sözleşme detayları bulunuyor. Dairelerle ilgili belirtilen sözleşme şartları aşağıda yer alıyor.

Daireler yüzde 25 peşin ve 120 ay vade ile taksitlendirilecek. Peşinat, sözleşme imzalama aşamasında (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilecek. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibari ile başlatılacak.