WanHaber – Özel

Tanıtım için Van’a getirilen TOGG T10X, Van Valiliği Bahçesinde sergilendi. TOGG’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, araç önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentte getirilen TOGG T10X’e bindikten sonra açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “TOGG hepimize hayırlı olsun. Bugün mutlu, güzel bir gün için bir araya geldik. TOGG’umuz geldi.

Van’ımız adına TOGG’un tanıtımı için buradayız. Güzel bir araba olmuş, emeği geçen bütün herkese canı gönülden, kalpten, yürekten teşekkür ediyorum. Ustalarımıza işçilerimize, tasarımcılarımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize Türkiye adına yüz akı bir proje.

Ülkemizin medarıiftiharı projelerinden biri olmuş. Türkiye’mizin, Türk milletinin medarıiftiharı projelerini, başarılarını beraber görmekte olup, büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu aracımız burada kalacak, halkımız ziyaret edebilir.

Bu vesileyle hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. TOGG’umuzun Türkiye’mize, Türk milletine, Van’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Yerli otomobil TOGG T10X, Van Valiliği Bahçesinde tanıtım çalışmaları kapsamında, saat 17:00’ye kadar sergilenecek.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik