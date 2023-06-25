16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 25 Haziran 2023 itibarıyla 5. yaşını kutluyor.

5 yılda neler yaşandı

İlk olarak 8 Ağustos'ta Togg'un Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde C-SUV gövdesinde boyasız provalara başlandı.

1 milyon 200 bin metrekarelik bir alana sahip tesiste, boya, gövde ve montaj binaları dahil olmak üzere üretim birimlerinde çalışmalar tamamlandı ve Teknoloji Kampüsü 18 Haziran 2022'de deneme üretimine hazır hale geldi.

Togg ayrıca, Trugo markasıyla EPDK'ya başvurarak şarj ağı işletmecisi lisansını aldı. Şu anda Trugo, 63 ilde ve 153 farklı lokasyonda 198 yüksek performanslı şarj cihazıyla elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veriyor.

Daha sonra Togg, Ocak ayında ABD'de düzenlenen CES 2022 adlı dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı'nı 20 Temmuz'da Zorlu Center'da sergilemeye başladı.

18 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Togg Teknoloji Kampüsü'nün inşaatı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla törenle açıldı.

Açılışta, Togg'un ilk akıllı cihazı olan C-SUV modelinin seri üretim bandından inişi büyük bir coşkuyla kutlanırken, C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin görselleri ilk kez paylaşıldı.

Togg fiyatı açıklandı

14 Mart'ta Togg T10X'in fiyatının 953 bin TL olduğu açıklandı. Ayrıca, Bosch Car Service ile iş birliği yaptı ve kendi servis noktalarını da oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Togg T10X İlk Teslimatı Programı'nda ilk otomobili teslim aldı.

Ayrıca; İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Ankara, İzmir, Adana ve Denizli gibi önemli bölgelerde Togg mobil deneyim merkezleri açıldı.

Gemlik'teki üretim tesisinde günlük 40 adet T10X üretilirken, Temmuz ayında 80'e ve daha sonra her 3 dakikada bir araç üretecek kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca tüm siparişlerin yıl sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor. AA