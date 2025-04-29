Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Baran Bulut Balkan, kentteki yapıların önemli bir kısmının kaçak ve denetimsiz olduğunu iddia ederek, denetimsizlik ve ihmalkârlığın afetlerde ölümlere yol açtığını ifade etti.

Olası afetlerin siyasal, sosyal ve ekonomik çöküşlere neden olabileceği uyarısında bulunan Balkan, afet öncesi önlemlerin (risk haritaları, uzman desteği, meslek odaları ve yerel yönetimlerle iş birliği) alınması gerektiğini savundu.

“DENETİMİN OLMADIĞI YERDE ÇALIŞMALAR ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMÜYOR”

Denetimlerin yetersiz olduğu yerlerde çalışmaların etkin yürütülemediğini dile getiren Balkan, “Van’daki mevcut yapı stoku çok kötü durumda. Kentte inşa edilen yapıların önemli bir kısmı kaçak ve denetimsiz. Denetimin olmadığı yerde çalışmalar etkin bir şekilde yürütülmüyor, detaylı incelemeler yapılmıyor ve kaliteli hizmet sunulmuyor. Bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası olarak sürekli bu durumun tehlikelerine dikkat çekiyoruz. Ayrıca, kentimizde olası bir afetin ardından yaşanabilecek siyasal, sosyal ve ekonomik çöküşlerin altından kalkamayacağımızı vurguluyoruz.” dedi.

“DEPREMDE ÖLÜMLERE YOL AÇAN EN BÜYÜK ETKEN İHMALKÂRLIKTIR”

Afet öncesi alınacak önlemlerle kayıpların büyük oranda önüne geçilebileceğini belirten Balkan, meslek odaları, yerel yönetimler ve uzmanların iş birliği içinde çözüm odaklı kararlar alması gerektiğini ifade etti.

Balkan, “Olası afetlere karşı en etkili önlem, afet öncesi çalışmalara önem vermek ve risk haritaları oluşturmaktır. Bu haritalar hazırlanırken ilgili meslek odaları ve uzmanlardan destek alınmalıdır. Depremde ölümlere yol açan en büyük etken ihmalkârlıktır. Bunu önlemek için yerel yönetimler, meslek grupları ve ilgili kurumlar ortak bir paydada buluşmalı, deprem ve diğer afetleri tartışmalı ve çözüm odaklı kararlar almalıdır.” şeklinde konuştu.