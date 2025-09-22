Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık, sürdürülebilir çevre ve enerji politikaları doğrultusunda maden sahalarına yönelik önemli bir dönüşüm projesine imza atıyor.

Proje çerçevesinde TKİ'ye bağlı Manisa Soma'daki Ege Linyitleri İşletmesi ve Çanakkale'deki Çan Linyitleri İşletmesi'nde üretimin sonlandığı maden sahalarında güneşten elektrik üretiliyor. Manisa'da 5 megavat kapasiteli lisanssız GES, Çanakkale'de ise 5 megavat kapasiteli şebeke bağlantılı GES, elektrik üretimine devam ediyor.

Toplam 10 megavat kurulu güce sahip bu iki santralde yıllık 18 milyon kilovatsaatlik elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. İşletmeler, üretilen bu elektriği öz tüketimleri için kullanıyor.

Ayrıca, Tavşanlı ve Afşin'de yeni GES sahalarının kurulması için hazırlıklar devam ediyor. Kütahya'daki santralin 5, Kahramanmaraş'taki santralin ise 9 megavat kapasiteli olması planlanıyor.

Kurulumu tamamlanacak yeni GES sahalarıyla, 2026'da proje kapsamındaki toplam kurulu gücün 24 megavata ulaşması, böylece yıllık yaklaşık 41 milyon kilovatsaatlik elektrik üretilmesi hedefleniyor.

GES kurulumlarına devam eden TKİ, ömrünü tamamlayan maden sahalarını yeniden ağaçlandırmak için çalışıyor. TKİ, 2024'te 6 bin 265 hektar alanda değişik türlerden toplam 12 milyon 83 bin 984 ağaç dikti. Böylece karbon emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine de katkı sağlandı.