Ticaret Bakanlığı'nın bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menettiği duyuruldu.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Menedilen uluslararası gözetim şirketleri

Buna göre; Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Kalimbassieris Maritime Denizcilik AŞ 3 ay, Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticari Ltd. Şti. de 1 ay faaliyetten menedildi.

Statüsü geri alınanlar

Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ise Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'nin statüsü geri alındı.

Söz konusu tebliğ, yürürlüğe girdi.