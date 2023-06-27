Ticaret Bakanlığı, stokçuluk ve fahiş fiyat artışı yapanlarla mücadelesini sürüyor.

Haksız kazanç ve tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamalara son vermek amacıyla alınan önlemler kapsamında, ilk olarak "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlamasının 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldığı ve artık ticari faaliyet olduğu değerlendirilen bireysel satışları da kapsayacağı açıklandı.

Bu önlemin ardından sosyal medyada, iç piyasayı da rahatlatmak amacıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan ikinci el araba ithalatı yapılacağı iddia edildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

"İtibar etmeyiniz"

Uysan, şunları söyledi:

Bakanlığımız tarafından resmi açıklama gelmediği sürece bu tür asparagas haberlere itibar etmeyiniz lütfen.

Ticaret Bakanlığı tarafından böyle bir ithalatın planlanmadığını belirten Uysan, vatandaşları yanıltıcı haberlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ensnhaber