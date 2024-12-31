Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretin açıklanması sonrası ve yılbaşı öncesi denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da restoran, pastane ve kuruyemiş satan işletmelere yönelik fiyat etiketi denetimi yapıldı. Fiyat tarifelerinin işletmelerin giriş kapısında yer alıp almadığı, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, Beyoğlu'nda yapılan denetimler sırasında açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak denetimlere yıl boyu devam ettiklerini vurgulayan Menteşe, "Özellikle asgari ücretin açıklanmasından itibaren 25, 26, 27, 28, 29 Aralık tarihleri başta olmak üzere asgari ücretin ürün ve hizmetlere yansıyıp yansımadığını, bunun yansımaması gerekir ancak o konuda şikayetler alıyorduk ve bunlara yönelik denetimler yaptık." diye konuştu.

Menteşe, Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla özellikle market, restoran ve kafelere yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirerek, "Yani vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak için bu sektörlerde perakende hizmete sunulan mal ve hizmetlere yönelik fiyat etiketi denetimleri, haksız fiyat artışı denetimleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Döner, hamburger gibi ürünlere gramaj zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Menteşe, buna yönelik gramaj denetimlerinin de sürdüğünü aktardı.

Menteşe, 25 Aralık'tan itibaren dün de dahil olmak üzere İstanbul'da 1302 iş yerini denetlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu 1302 iş yerinde yaklaşık 118 bin 500 ürüne baktık. Buradaki denetimlerimizin sonucunda da 4 bin 108 üründe mevzuata aykırı işlem tespit ettik, bunlara tutanak tuttuk. Bunun karşılığında yaklaşık 9 milyon 37 bin 600 lira tutarında sadece bu alanda idari yaptırım uyguladık. Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerde özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hareket ediyoruz. Sadece dün yaptığımız denetimlerde 1176 yani 2,5 milyon lira civarında aykırılık tespit ettik. Bu denetimlerimiz aralıksız, durmadan devam edecek."

25 ilçede 53 ekiple denetim yapılıyor

İsmail Menteşe, bugün İstanbul'da 25 ilçede 53 ekiple denetim yaptıklarını aktardı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetimlerin devam ettiğini anlatan Menteşe, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde bana gelen rakamlarda yaklaşık 300'ü aşkın aykırılık tespit ettik. Biz Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını koruduk. Vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda kanunların, mevzuatın bize verdiği yetkiyi kullanarak sonuna kadar denetimlerimize devam edeceğiz."

İzmir'de gıda işletmelerine fiyat denetimi

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde haksız ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Yeni asgari ücretinin belirlenmesinin ardından denetimler yapan ekipler, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Denetimlerde piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamayı hedefleyen girişimleri engellemek amacıyla ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, faturalar incelendi.

134 markete haksız fiyat incelemesi

Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde asgari ücretteki artış oranını fırsat görüp, fiyatlarını haksız biçimde arttıran marketleri tespit etmeye yönelik denetimler gerçekleştirildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda İzmir'de son üç günde yaklaşık 200 markette 25 bin ürün denetlenmiş olup, 134 markete haksız fiyat incelemesi başlatılmış ve 106 üründe de fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulanmıştır. Yaptığımız denetimler sonucunda mevzuata aykırı eylemleri tespit edilen işletmelere Bakanlığımızca 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya varan idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca mal ve hizmet fiyatlarına ilişkin etiket, liste, menü vb. belgelerde fiyat etiketi mevzuatına aykırı bir durum tespit edilmesi halinde Müdürlüğümüzce her bir aykırılık için 2 bin 200 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada, vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığın talimatları ve koordinasyonunda denetimlere ara verilmeden devam edileceği belirtildi.