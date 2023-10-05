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Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükmüş durumda. Alım gücü iyiden iyiye düşerken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere dikkat çeken bir çağrı geldi. Bakan Bolat, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle marketlere indirim çağrısı yaptı.

"BÜYÜK BİR İNDİRİM KAMPANYASI BEKLİYORUZ"

Gıda perakendecileriyle ilgili toplantılar yaptıklarını belirten Bakan Bolat, "Onların da uygulamaları ile yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık. Onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyası bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz. " dedi.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE BAŞARILI OLACAĞIZ"

Enflasyonla mücadeleye etmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Bolat, "Piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemizle enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"EMLAK SEKTÖRÜNÜ DE DENETLİYORUZ"

Emlak piyasası hakkında da konuşan Bolat, satış fiyatlarındaki köpüğün ortadan kalktığını söyledi. Bolat, "Sektör yetkililerinden de bu konuda bilgi alıyoruz. Biz de piyasayı denetliyoruz. Bu minvalde Türkiye Emlak Müşavirler Federasyonu da 10 gün kadar sonra bizi ziyaret edecek. Bu konuda atılan adımlardan dolayı teşekkür edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

"KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ORTADAN KADIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Bolat, önemli olan durumun kayıtlı ekonomiyi güçlendirmek olduğunu aktararak, "Kayıt dışı faaliyetleri, haksız kazançları, fahiş kazançları, spekülatif uygulamaları, manipülasyonları hem denetlemek ve cezalandırmak hem de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yoksa ticaretin artması bizi mutlu eder" dedi.

Kaynak: İha