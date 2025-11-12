AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Bakanlık, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiralamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2024 yılında 2,8 milyon metrekare, 2025 yılında ise 2,5 milyon metrekare kiralama yapıldı.

Uygulamaya başlanan 2018 yılından bugüne kadar Balıkesir'de 5,9 milyon metrekare, Kütahya'da 4,8 milyon metrekare ve Tokat'ta ise 3 milyon metrekare olmak üzere 64 ilde toplam 48,8 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazının kiralama işlemi gerçekleştirildi.

Arazi kiralamak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler arasında en çok talep edilen lavanta oldu. Yaklaşık 26,9 milyon metrekare arazi, lavanta yetiştirilmek üzere kiralandı. Kekik, ada çayı, ıhlamur ve goji berry de en çok yetiştirilmek istenen diğer ürünler arasında yer aldı.

Kadın girişimciler ve genç çiftçilere öncelik tanınıyor

Puanlama sisteminde, kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tıbbi ve aromatik süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik, kooperatif ve benzeri gibi üretici örgütleri artı puan alarak, kiralamada öncelik hakkına sahip oluyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları, Müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.

Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesi "www.milliemlak.gov.tr" internet adresi üzerinden elektronik olarak da yapılabiliyor.

Başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunulup bulunulmadığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yıllık olarak denetleniyor.

Kiralama süreci nasıl işliyor?

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilen ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, Genel Müdürlüğün internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan ediliyor.

İlan edilen taşınmazlar, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildiriliyor, bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlara da aynı süre içerisinde uygun görülen vasıtalarla duyuruluyor.

Öte yandan 1,5 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanmak üzere 18 Kasım'a kadar "www.milliemlak.gov.tr" internet adresinde ilanı yer alıyor.