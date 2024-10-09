İlk Müdahale Yetersiz Kaldı

Deneyimli pilotun ani durumu, ikinci pilot tarafından acil iniş kararı alınarak New York Havalimanı'na yapılacak inişle sonuçlandı.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağın kaptan pilotu Pehlivan’a uçak içinde yapılan doktor müdahalesinin etkisiz kaldığını belirtti. Kaptan pilotunun, iniş öncesinde hayatını kaybetmesi, hem yolcular hem de ekip için son derece üzücü bir gelişme oldu.

Sağlık Kontrolleri Temizdi

59 yaşındaki İlçehin Pehlivan, 2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları bünyesinde görev yapmaktaydı ve en son 8 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen periyodik sağlık muayenesinde herhangi bir sorun tespit edilmemişti. THY, New York'taki iniş sonrası yolcuların yurda dönüşlerini planlarken, kaptan Pehlivan’a Allah’tan rahmet dileyerek ailesi ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu.