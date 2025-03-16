Kentteki önemli iş insanlarından biri olan Şeref Gültepe, TESİAD Van İl Başkanlığına seçildi. Daha önce çeşitli STK'larda ve siyasette yer alan Gültepe, kendilerine bu görevi layık gördüklerinden dolayı TESİAD Kurucu Genel Başkanı Dr. İlyas Bozkurt’a, TESİAD Genel Başkanı Dr. Halil İbrahim Yılmaz’a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür etti.

Gültepe açıklamasında, TESİAD'ın Federasyon çatısı altında bulunan iş adamları ve iş kadınları derneklerinin üyeleri olan sanayici ve iş insanlarının sorunlarının çözümü için daima mücadele eden, aynı zamanda iş dünyasının küresel pazarlara açılması konusunda çalışmalar yürüten bir oluşum olduğunu vurguladı. Gültepe, TESİAD’ın misyonuna uygun olarak faaliyet göstereceklerini ve iş insanlarına fayda sağlamak için özveriyle çalışacaklarını belirtti.