Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftalar ilerledikçe heyecan yükseliyor. Bir yandan kıyasıya bir şampiyonluk ve play-off mücadelesi, diğer tarafta ligde kalma yarışı, Kırmızı Grup maçlarının heyecanını artırıyor.

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ancak şuan play-off potası içinde mücadelesini sürdüren Artı Değer Van Spor FK, bugün deplasmanda Somaspor karşısında galibiyet arayacak.

Sahaya 3 puan için çıkacak olan temsilcimiz, play-off şansını artırmayı amaçlarken, ligin son haftasına kadar da şampiyonluğu kovalamak niyetinde.

Somaspor – Artı Değer Van Spor FK maçı bugün saat 14.00’te başlayacak ve Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Ligin ilk devresindeki mücadeleyi Artı Değer Van Spor FK 3 – 1 kazanmıştı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün oynanacak maçların programı şu şekilde;

16.03.2025 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk - Motolux 68 Aksarayspor

16.03.2025 14:00 Ankara Demirspor - Çimentaş Elazığspor

16.03.2025 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Ülkea Nazillispor

16.03.2025 14:00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Belediye Derince Spor

16.03.2025 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Menemen Futbol Kulübü

16.03.2025 14:00 Somaspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

16.03.2025 14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.