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Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altında alan kar yağışı Van'da da etkili oluyor.

Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından biri olan Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi, kar ve tipi sebebiyle dün gece Karayolları ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Yol kapatılınca bölgede çok sayıda tır mahsur kaldı

Türk Kızılayı Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay öncülüğünde, yoğun kar yağışı ve tipi den dolayı yolun kapatılmasıyla yolda kalan tır şoförlerine kumanya dağıtıldı.