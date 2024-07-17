Hamster Kombat, oyuncularına hamster karakterleriyle stratejik kart savaşları sunan popüler bir oyundur. 17 Temmuz 2024 için günlük şifre ve kartlar merakla beklenmektedir. Oyuncular, bu şifre ile büyük ödüller kazanma fırsatı yakalıyorlar.

17 Temmuz Günlük Şifre: LOOP

Hamster Kombat'ın 17 Temmuz 2024 günlük şifresi "LOOP"tur. Bu şifre, özel olarak Mors alfabesi ile kodlanmıştır: ● ▬ ● ● ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ● ▬ ▬ ●

Hamster Kombat Kartları ve Ödüller

Hamster Kombat, 17 Temmuz için yayımlanan günlük kombo kartlarıyla birlikte, kullanıcılarına altın ve özel kartlar kazanma şansı sunmaktadır. Oyun, Telegram üzerinden kolayca erişilebilir.

Yeni Güncelleme: Kolay Şifre Girişi

Oyunun son güncellemesi, kullanıcıların günlük şifreleri daha kolay girmelerini sağlamaktadır. Ana ekrandan "Günlük Şifre" bölümüne tıklayarak özel arayüz üzerinden şifrelerini girebilmektedirler.

Hamster Kombat Oyunu Hakkında

Hamster Kombat, stratejik zeka gerektiren kart savaşları ve turnuvalarıyla dikkat çeken bir oyundur. Her gün güncellenen günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini daha da heyecanlı hale getirmektedir.