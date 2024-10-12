Van OSB’de yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Van Valisi Ozan Balcı, kentteki işsizliği minimize etmek için istihdam konusunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. İlgililerden inşaatlar hakkında bilgi alan Vali Ozan Balcı, “Valiliğimizin 6 tekstil fabrikası faaliyette. 2 bin insanımız istihdam ediliyor.

Bugün inceleme yaptığımız 4 fabrikamız da tamamlanıp kısa sürede üretime başlayacak. Bu fabrikalarımızda da 2 bin kişi istihdam edilecek. İlimizin işsizliğinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Hedefimiz tekstilde 50 bin istihdam” dedi.